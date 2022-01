Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de sindicat al STB, Vasile Petrariu, a anunțat, luni, ca a demisionat din PSD și din funcția de consilier general la Primaria Capitalei. Acesta a facut anunțul și pe Facebook, dar și intr-o conferința de presa. Petrariu iși motiveaza decizia susținand ca acest protest nu este unul politic, așa…

- Liderul sindicatului transportatorilor din STB, Vasile Petrariu, care a fost ales consilier CGMB pe listele PSD, la alegerile locale, a anuntat, luni, in cea de-a cincea zi de protest a angajatilor din STB, ca va demisiona atat din Consiliul General, cat si din partid. ”Am vazut in ultimele zile cum…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan i-a criticat dur, duminica seara, pe liderul principalului sindicat din STB, consilierul general PSD Vasile Petrariu pe care il acuza de „inconstienta si tupeu” si pe sefa de partid a acestuia, Gabriela Firea, pe care o acuza de „iresponsabilitate” din cauza…

- Greva generala care a paralizat Bucureștiul incepand de joi dimineața continua și sambata, dupa ce sindicaliștii au anuțat ieri ca nu au ajuns la niciun consens cu primarul Capitalei . Nicușor Dan a cerut Parchetului sa ia masuri de urgența impotriva celor care au organizat greva, subliniind ca instanța…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu au circulat joi, dupa ce șoferii STB au intrat in greva. Ei cer salarii marite, condiții mai bune de munca și demisia directorului general. Mii de oameni, care au plecat de acasa la prima ora, au ramas blocați in stațiile in care mijloacele de…

- ”Este o greva ilegala pentru multe motive” RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Primarul general al capitalei, Nicușor Dan, le solicita șoferilor sa reia activitatea și sa respecte legea pentru ca sunt afectați sute de mii de oameni. El spune ca greva ar fi orchestrata de sindicatul…