- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a afirmat ca, incepand de azi, 29 martie 2023, Google Maps va indica locul fiecarui mijloc de transport in comun in timp real si ofera posibilitatea alegerii unui traseu optim. „Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea de astazi…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a vizitat miercuri zona retrocedata din Parcul IOR, remarcand, cu acest prilej, ca niciodata nu a mai vazut un numar atat de mare de copaci taiati ilegal.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca 10 cladiri de locuințe, toate monument istoric sau aflate in zone protejate din București, vor fi consolidate seismic și renovate energetic prin fonduri PNRR in valoare de 15,4 milioane de euro.

- Moartea violenta a Anei Oros Daraban, femeia de 44 de ani ucisa de o haita de caini de langa Lacul Morii, a intristat și revoltat o țara intreaga. Din pacate, tragedia care a avut loc sambata dimineața se poate repeta in orice moment, mai ales ca acesta nu este un caz izolat de moarte violenta […] The…

- Primaria Municipiului Constanta a facut public un set de masuri de preventie in timpul calatoriei cu mijloacele de transport in comun.Iata ce trebuie sa stie constantenii care calatoresc in aceasta maniera: Masuri de preventie pentru evitarea imbolnavirii cu virusul gripal in timpul calatoriei cu mijloacele…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, baga un milion de euro, pentru modernizarea si extinderea sistemului de semaforizare inteligenta. „Aceasta suma se adauga celor 11,5 milioane de euro obtinuti anul trecut impreuna cu primariile de sector pentru prima etapa, cea care vizeaza modernizarea si…