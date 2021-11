Conform calculelor care reies din declarațiile edilului Capitalei, Bucureștiul nu are șanse sa-și modernizeze rețeaua de termoficare mai devreme de urmatorii 40-50 de ani. Asta pentru ca, arata el, intr-un an de mandat a reușit sa reabiliteze doar 15 kilometri de rețea, din cei 700 care necesita reparații! Daca zilele trecute primarul general al Bucureștiului […] The post Nicușor Dan da lovitura de grație: Reteaua de termoficare ar putea fi reabilitata abia in 40-50 de ani! first appeared on Ziarul National .