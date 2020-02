Nicusor Dan critica bugetul lui Firea pe 2020: A supraevaluat veniturile cu 75%

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a primit acordul Consiliului General pentru a acorda, in continuare, ajutoare banesti pentru copiii care au nevoie de ochelari. PMB va putea acorda sprijin in cuantum de 500 de lei pentru 4.000 de copii (bucuresteni cu varste cuprinse intre 0 si 17 ani - n.red.) care au…

- Ludovic Orban a anunțat ca, in ceea ce priveste optiunea PNL pentru Primaria Capitalei, sunt testati mai multi candidati posibili, intre care se numara chiar președintele PNL Violeta Alexandru, ori deputatul independent Nicusor Dan.

- "Nu s-a schimbat nimic. Alianta USR-PLUS va avea candidat unic pentru Primaria Capitalei, candidati unici pentru sectoare si candidati unici peste tot in tara pentru primarii. Discutiile continua in Birourile Nationale reunite ale celor doua partide. Saptamana viitoare va fi decis si modul in care…

- Nicusor Dan, candidatul USR la Primaria Capitalei, o avertizeaza pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, ca astazi era termenul legal in care trebuia sa prezinte proiectul de buget pentru 2020. "O intreb public cand va veni in fața bucureștenilor cu proiectul de buget. Conform Legii finanțelor publice…

- Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, cei doi candidati propusi de PLUS si USR pentru Primaria Capitalei, sunt la egalitate in preferintele bucurestenilor si oricare dintre ei ar castiga alegerile, daca acestea ar fi intr-un singur tur, cu 35%, respectiv 36%, comparativ cu Gabriela Firea, care ar obtine 28%.…

- Primaria Capitalei vrea sa taie aproape 50 de milioane de lei din sprijinul financiar alocat in 2019 pentru lucrarile in multe biserici, intre care se numara si Catedrala Mantuirii Neamului, de unde reduce 10 milioane de lei. Proiectul va fi dezbatut in sedinta Consiliului General al Municipiului…

- Claudiu Nasui, ales presedinte al USR Bucuresti, a declarat pentru G4Media.ro ca Nicusor Dan ramane candidatul partidului la Primaria Bucuresti si anunta ca opozitia anti-PSD are nevoie de un candidat comun la alegerile locale din Capitala.

- Deficitul bugetar ar putea ajunge la 4,3% din PIB in acest an, in conditiile incetinirii cresterii economice si a reducerii veniturilor bugetului general consolidat cu 18,36 miliarde lei, potrivit unui proiect de Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, publicat marti…