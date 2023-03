Stiri pe aceeasi tema

- Asociatiile asiguratorilor anunta ca nu sunt de acord cu proiectul de Hotarare de Guvern privind inghetarea preturilor RCA, despre care spun ca incalca legislatia europeana, este lipsit de fundament economic, ambiguu si poate destabiliza si mai mult piata. „UNSAR (Uniunea Nationala a Societatilor de…

- "In sfarșit, vom avea meseria de specialist in lucrul cu parinții (consilier de parenting) in clasificarea ocupațiilor din Romania. In același timp, Legea privind separarea copilului de familie a fost votata de Senat, foarte importanta pentru ca astfel vor putea fi prevenite multe dintre cazurile de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referitor la pensiile speciale, ca in cazul in care luam ad-litteram tot ceea ce este asumat in PNRR, atunci „depopulam Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, Justitia, toate Serviciile din Romania”. El a mai precizat ca, „saptamana viitoare, coalitia are…

- Majorarea varstei de pensionare peste 65 de ani nu va fi susținuta de PSD sub nicio forma, afirma ministrul Muncii, Marius Budai, prioritatea la acest moment fiind cresterea sperantei de viata a romanilor. Vor fi stimulați, insa, cei care sunt de acord sa lucreze in continuare pana la 70 de ani cu bonusuri…

- Aplicatia pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023, destinata persoanelor fizice, ar putea fi deschisa la sfarsitul lunii martie, inceputul lunii aprilie, a anuntat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. “Atat din perspectiva producerii energiei…

- Minorii prinși ca fumeaza pe o raza de 200 de metri de locurile publice risca amenzi de pana la 500 de lei. Legea a trecut deja de Senat și a primit marți aviz pozitiv din partea Comisiei de Educație a Camerei Deputaților, urmand a intra in scurt timp in dezbaterea parlamentarilor. Conform proiectului…

- Catalin Gherzan: „Majoritatea obiectivelor din PNRR au fost asumate de noi, nu au fost impuse de Comisia Europeana!” Tranșa a doua din PNRR catre Romania, de 3 miliarde de euro, a fost blocata de Comisia Europeana (CE) din cauza unor reforme intarziate. Ministrul Investițiilor Europene, Marcel Boloș,…

- Modificarile aduse Legii cadastrului si publicitatii imobiliare au fost declarate neconstitutionale, au decis marți judecatorii Curții Constitutionale a Romaniei. Deputatii USR si de la Forta Dreptei au sesizat Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legii cadastrului, apreciind ca prin…