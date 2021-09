Stiri pe aceeasi tema

- „Potrivit raportului ASSMB, din cele 19 spitale, 12 sunt alocate și pentru coronavirus, iar din acestea vom avea 54 de locuri la Terapie Intensiva pana la sfarșitul saptamanii. O sa mai avem 28 de locuri la Terapie intermediara. In total, locurile pentru coronavirus sunt 712”, a declarat primarul general.Despre…

- Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a declarat vineri, la B1 TV, ca Legea Fundamentala a Romaniei permite limitarea drepturilor daca scopul este unul legitim, precum protejarea sanatații publice. De asemenea, masura pentru atingerea scopului trebuie…

- Autoritațile din Romania au in vedere inasprirea restrictiilor pentru cei nevaccinati, din cauza numarului mare de cazuri noi. Se discuta ca persoanele nevaccinate sa aiba acces restricționat in mall-uri, dar și in restaurante, teatre sau cinematografe. Rata de vaccinare a scazut foarte mult in Romania.…

- Autoritațile au anunțat bilanțul infectarilor cu Sars-Cov-2 in Romania. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 868 de cazuri noi. 19 pacienți au decedat. Numarul bolnavilor aflați la ATI a ajuns la 269. Pana astazi, 29 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.096.753 de cazuri de persoane…

- Coreea de Sud va face barter cu Romania pentru a primi vaccinuri contra Covid-19, spune ministerul de externe de la Seul, contrazicand informațiile oficiale din țara noastra privind donarea a aproape milion de doze catre aceasta țara asiatica, potrivit agenției Yonhap. Amintim ca, joia trecuta, Ministerul…

- Austria a identificat cel putin 215 cazuri de COVID-19 in randul unor tineri care au calatorit in Croatia pentru a participa la un festival, desi organizatorul evenimentului sustine ca acestora le-a fost verificat la intrare certificatul sanitar, relateaza joi agentia DPA, arata Agerpres. Festivalul…

- "91% dintre decese sunt la persoane care nu au primit nicio doza de vaccin" Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Autoritațile se așteapta ca numarul cazurilor de coronavirus sa creasca în perioada urmatoare. Un raport al Institutului…