- Dintre acestea, 121 de cereri, in valoare de 2.772.438.281,12 lei, sunt pentru cladiri multietajate cu destinatie principala de locuinta, iar 66 de cereri, in valoare de 888.245.453,45 lei, sunt pentru cladiri de interes si utilitate publica, aflate in proprietatea sau administrarea autoritatilor si…

- La sediul Direcției Generale Implementare Plan Național de Redresare și Reziliența din București a fost semnat contractul de finanțare aferent investiției I.1.1 – Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), prin care UAT-ul Targu Lapuș va beneficia…

- Primaria Timisoara a semnat, luni, contractul pentru finantare pentru proiectul de investitii ”Memorialul (Traseul) Revolutiei din 1989 in Timisoara” intr-un eveniment organizat la Bucuresti de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Valoarea contractului este de 4,5 milioane…