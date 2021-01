Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca prefectul Municipiului București a atacat in instanța actele administrative referitoare la cladirea din str. Știrbei Voda 132 și, drept urmare, orice acțiune de demolare sau construire in acest caz este suspendata. “Cladirea din strada Stirbei Voda 132 a fost salvata. In timpul mandatului meu nu se vor face demolari fara avize si nu se vor construi blocuri in locul cladirilor istorice din Bucuresti. Acest lucru este valabil si in cazul imobilului din strada Stirbei Voda 132. Anul trecut, in luna noiembrie, am suspendat autorizatia de desfiintare,…