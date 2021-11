Nicușor Dan cere bani de la Guvern pentru preluarea producătorului de energie termică ELCEN Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, solicita cel puțin jumatate de miliard de lei pentru preluarea producatorului de energie termica ELCEN. Discuțiile au avut loc joi, cu premierul Florin Citu. Edilul a reamintit ca Municipalitatea intentioneaza de 15 ani sa achizitioneze ELCEN. „Noi suntem in Bucuresti in situatia in care avem un distribuitor de caldura, care este Termoenergetica, fostul RADET, si in care avem un mare operator producator, care este ELCEN. Noi am facut pasii procedurali pentru a achizitiona ELCEN, pentru a avea un singur producator, transportator si distribuitor la nivelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

