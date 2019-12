Deputatul independent Nicusor Dan a fost desemnat candidatul USR Bucuresti pentru Primaria Capitalei, a declarat presedintele interimar al organizatiei, Dumitru Dobrev. "Prin votul delegatilor, vot secret, a fost desemnat candidatul USR pentru functia de primar general in persoana lui Nicusor Dan. De acum incolo, urmeaza sa vedem cum negociem cu partenerul de alianta, cu PLUS, iar mai departe cu PNL, in vederea desemnarii unui candidat comun al opozitiei pentru Primaria Generala", a precizat Dumitru Dobrev, pentru AGERPRES, dupa sedinta Conferintei Municipale. Nicusor Dan a obtinut 57 de voturi,…