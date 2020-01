Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR pentru Primaria Capitalei Nicusor Dan a transmis joi un comunicat de presa in care o critica pe Gabriela Firea ca „mimeaza preocuparea pentru poluarea aerului din Bucuresti” prin convocarea „de pe o zi pe alta” a unei intalniri cu ONG-urile. Acesta prezinta apoi mai mult solutii pentru…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a afirmat, sambata, ca Primaria București a direcționat la cheltuielile de personal 1,5 miliarde de lei, in 2019, primarul general, Gabriela Firea, imprumutandu-se cu 460 de milioane, pentru o perioada de 20 de ani, pentru subvențiile la energie termica.„Bugetul…

- Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) in 12 luni ale anului 2019 au crescut, comparativ cu perioada similara a anului 2018, cu 6 %!Astfel, in anul 2019 au fost inregistrate incasari in suma de 39,1 miliarde lei.

- Guvernul Poloniei a aprobat luni bugetul de stat pentru 2020, care prevede ca economia va înregistra o crestere de 3,7% iar inflatia se va situa la 2,5%, informeaza agentia de presa PAP, citata de Agerpres.De asemenea, bugetul prevede ca anul viitor veniturile vor fi egale cu cheltuielile…

- Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o crestere economica de 4,1% si un deficit bugetar de 3,59% , cu o rata medie a inflatiei de 3,1%, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2020 si proiectia acesteia pe anii 2021-2023 publicat marti dimineata pe site-ul Ministerului…

- Veniturile la bugetul de stat in anul 2020 sunt estimate la suma de 44,13 miliarde de lei, cheltuielile – la 50,25 miliarde de lei, iar deficitul bugetar este prognozat a fi in suma de 6, 11 miliarde de lei.

- Bugetul țarii, subiect de film in stil mafiot. De ce il acuza Cițu pe Teodorovici și il amenința cu "sesizarea organelor de cercetare penala" Bugetul țarii s-a transformat in subiect de film, in stil mafiot. Noul ministru al finanțelor, Florin Cițu, il acuza pe predecesorul sau, Eugen Teodorovici,…