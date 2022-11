Stiri pe aceeasi tema

- Primarii de sectoare din Bucuresti beneficiaza de legislatie pentru a depune proiecte privind consolidarea de risc seismic, a declarat, joi, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ARCUB a transmis pe 31 octombrie, intr-un comunicat de presa, ca „nu a fost depusa nicio oferta de parteneriat” pentru Targul de Craciun 2022, dar primarul Capitalei, Nicușor Dan, a dat asigurari marți seara, 1 noiembrie, ca Targul se va ține, fara insa sa ofere detalii privind locația sau daca bucureștenii…

- Primarul general al Capitalei a anuntat ca Maternitatea Bucur va fi renovata prin PNRR, iar valoarea finantarii nerambursabile este de 35.355.175,99 lei si perioada de implementare este de 40 de luni de la semnarea contractului de finantare.„Maternitatea Bucur va fi renovata prin PNRR. Un…

- Guvernul de la București a dat unda verde reabilitarii cladirii Prefecturii din Dolj cu bani din PNRR. Miercuri, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a fost semnat contractul de finanțare de catre ministrul PNL al Afacerilor Interne, Lucian Bode și ministrul Dezvoltarii,…

- „Am facut pasi concreti pentru realizarea proiectului trenului metropolitan. Conducerea CFR a aprobat protocolul de colaborare cu Primaria Capitalei, care vizeaza prima etapa din proiect, respectiv dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord. Documentul va fi votat in sedinta…

- Primaria Timisoara a semnat, luni, contractul pentru finantare pentru proiectul de investitii ”Memorialul (Traseul) Revolutiei din 1989 in Timisoara” intr-un eveniment organizat la Bucuresti de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Valoarea contractului este de 4,5 milioane…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri, 12 octombrie, ca modul in care se construieste in Bucuresti este "scapat de sub control".Edilul spune ca haosul urbanistic este generat de autoritatile locale care nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat…