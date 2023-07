Stiri pe aceeasi tema

- „Parteneriat cu Banca Mondiala pentru dezvoltarea inovarii, cercetarii si a serviciilor publice digitale din Romania. Am agreat impreuna cu doamna Anna Akhalkatsi, directoarea Bancii Mondiale pe Europa si Asia Centrala, un parteneriat prin care Romania poate atinge tintele pe care si le-a propus”, a…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat intrarea in reparatii a Bulevardului Magheru, unde cei de la Administratia Strazilor Bucuresti asfalteaza si traseaza marcajele rutiere,„Bulevardul Magheru a intrat in reparatii. Administratia Strazilor Bucuresti asfalteaza si traseaza marcajele rutiere”,…

- Romania obișnuita sa se numere printre ultimele țari europene din punct de vedere al numarului de zile petrecute de elevi la școala, figureaza, intr-un raport dat publicitații marți, pe primul loc intr-o astfel de statistica, tot la nivel european. Cum a reușit acest lucru? Printr-o combinație de factori,…

- Scandalul trecerii celor 15 spitale CFR catre autoritațile locale a scos in evidența și faptul ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, este doar o marioneta a baronilor locali de la PSD și PNL. Grindeanu, nașul generos al baronilor locali Catre sfarșitul lunii mai 2023, PUTEREA a semnalat faptul…

- „Obligatiunile emise de Primaria Municipiului Bucuresti intra astazi la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, aceasta fiind a 7-a emisiune pe care Primaria Capitalei o emite, incepand cu anul 2015. La fel ca anul trecut, emiterea obligatiunilor municipale ale Primariei Capitalei…

- Rareș Hopinca (PSD): Nicușor Dan și acoliții lui au majorat taxele și impozitele in București. Este rușinos pentru USR, PNL și PMP Taxele si impozitele locale vor fi majorate cu 13,8% de anul viitor, in Bucuresti, pe baza ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta Consiliului…

- Taxele si impozitele locale vor fi majorate cu 13,8% de anul viitor, in Bucuresti, pe baza ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de joi. Grupul PSD s-a opus majorarilor.Hotararea a fost adoptata cu 31 de de voturi…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat in sedinta Consiliului General de joi, despre proiectul pentru taxele si impozitele pentru anul 2024, ca este o obligatie legala pe care Consiliul General o are de a majora aceste taxe cu rata inflatiei si este singura majorare pe care primarul o propune.Primarul…