Nicușor Dan bagă spaima în bucureșteni: „Prețul facturilor la căldură va fi dublu” Nicușor Dan confirma cel mai urat coșmar al bucureștenilor. Primarul avertizeaza locuitorii Capitalei ca facturile la caldura vor costa dublu fața de anul trecut, deoarece prețul gigacaloriei a fost majorat in aprilie de la 160 de lei la 350 de lei. Totdata, acesta incearca sa le explice ca, de fapt, este cel mai mic preț […] The post Nicușor Dan baga spaima in bucureșteni: „Prețul facturilor la caldura va fi dublu” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

