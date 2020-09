Nicușor Dan: Autorităţile publice din Bucureşti constată cu surprindere că în septembrie începe şcoala Candidatul susținut de PNL și USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca autoritațile publice din București constata cu surprindere, in fiecare an, ca in luna septembrie incepe școala. „Dupa cum stiti, este ceva ce ni se intampla in fiecare an. Autoritatile publice din Bucuresti constata cu surprindere ca vine iarna si in septembrie constata cu surprindere ca incepe scoala. Bineinteles, suntem intr-o situatie de criza sanitara, exista niste informatii care trebuie culese in timp real si in functie de aceasta este normal sa ia decizii. Probabil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, candidat sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, a declarat ca, in fiecare an, autoritatile publice din Bucuresti "constata cu surprindere" ca in luna septembrie incepe scoala. "Dupa cum stiti, este ceva ce ni se intampla in fiecare an. Autoritatile publice din…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca Școala Centrala din București și gradinița Zana florilor vor incepe in scenariul roșu, intrucat au aparut cazuri de coronavirus.”Sunt doua unitati de invatamant – Scoala Centrala si o gradinita, Zana Florilor, care au solicitat prin decizia Consiliului…

- Monica Anisie susține ca decizia va fi luata de Comitetul pentru Situații de Urgența. "Nu noi decidem, ci Comitetul pentru Situații de Urgența. Au fost unele școli care au solicitat altceva decat au decis inițial". "Sunt doua unitati de invatamant – Scoala Centrala si o gradinita – Zana Florilor,…

- Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, liderii PNL, USR si PLUS au semnat, vineri, Angajamentul pentru Bucuresti. Nicusor Dan a afirmat ca acesta este un semnal de respect pentru bucuresteni si pentru unitatea Dreptei, iar liderul PNL, Ludovic Orban, a subliniat ca cele mai credibile…

- Masca de protecție e obligatorie in București in zonele aglomerate Foto: Arhiva/ Maria Mandița. Masca de protecție devine obligatorie în București, în toate spațiile deschise aglomerate. De marți, 4 august, indiferent de ora, masca va trebui purtata în zona pietonala…

- „Am avut discuții cu consilierii noștri, cu filialele noastre și absolut toate erau total dezamagite, ca sa folosesc un cuvant mai ușor, despre activitatea PMP-ului in consilii pana acum și atunci lucrul acesta a cantarit decisiv. Sunt unele compromisuri pe care le poți face in politica și unele pe…

- ​Activitatea consilierilor generali și locali ai PMP a cântarit decisiv, atunci când s-a decis ca Partidul Mișcarea Populara sa nu fie cooptat în alianța pentru București dintre PNL și USR-PLUS, a explicat la RFI liderul USR București, Claudiu Nasui.”Am avut discuții cu consilierii…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca doreste realizarea a 15 parcari la intrarea in Bucuresti pentru decongestionarea traficului, dar si pentru reducerea poluarii. Acestea vor avea intre 500...