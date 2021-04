Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan: Declarații la DNA privind plangerea la adresa Gabrielei Firea Primarul capitalei, Nicușor Dan, a fost chemat azi la DNA pentru a da declarații referitor la plângerea penala facuta în 2019 împotriva fostului primar general Gabriela Firea și a fostului arhitect-șef…

- Fostul viceprimar al Capitalei Aurelian Badulescu a depus plangere penala la DNA impotriva edilului Bucurestiului pentru abuz in serviciu si trafic de influenta, informeaza in exclusivitate LUJU.RO. Acuzatiile vizeaza modul in care Nicusor Dan a prelungit contractul de asociere cu McDonald's:…