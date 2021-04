Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a prezentat, joi, la sediul DNA, unde va fi audiat ca martor in legatura cu o plangere penala pe care a depus-o in anul 2019 impotriva Gabrielei Firea, in care reclama ilegalitati in modul in care a fost votat PUZ Sector 3. "In urma cu doi ani, am venit…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca are o relatie "foarte buna" cu consilierii din partea PNL si USR-PLUS, subliniind ca el colaboreaza cu primarii de sector, fiind deschis la discutii cu acestia daca solicita intalniri "unu la unu".

- PUZ-urile coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6 vor fi suspendate pentru o perioada de un an, conform unor proiecte de hotarare adoptate in sedinta de vineri a Consiliului General al Capitalei cu 29 de voturi "pentru" si 23 "impotriva". Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a formulat…

