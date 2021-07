1. Imi pare rau ca Italia nu va juca finala de la Euro și cu Anglia, și cu Danemarca. Aș fi vrut sa le bata pe amandoua in același timp și ar fi fost perfect daca putea sa incapa acolo și Olanda. Dar și mai rau imi pare ca e imposibila o finala in trei […] The post Nicușor Dan are probleme cu legea, iar useriștii sunt mai fericiți ca pesediștii first appeared on Ziarul National .