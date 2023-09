Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dat asigurari, joi, la Prima News, ca, in doi-trei ani, bucureștenii nu ar mai trebui sa aiba probleme cu apa calda și caldura, chiar daca vor mai fi avarii, informeaza News.ro.„Momentul in care caldura si apa calda nu o sa mai fie o preocupare pentru bucuresteni…

- Primarul Capitalei a delcarat ca ”iarna trecuta nu au existat oameni care sa stea fara caldura mai mult de doua sau trei zile”.”Au existat avarii dar nu acele avarii mari, sistematice, uriase pe care sa nu poti sa le rezolvi”, a spus primarul, el aratand ca acesta este ”rezultatul unei politici dezastruoase…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, la Prima News, ca momentul in care caldura si apa calda nu vor mai fi o preocupare pentru bucuresteni o sa fie in doi, trei ani de acum, dar momentul in care nu o sa mai fie avarii este mai indepartat. De asemenea, edilul a mai adaugat ca „in iarna aceasta…

- Nicușor Dan a spus, luni la un post Tv ca Termoenergetica a incheiat de joi reparatiile si ca urmeaza sa realizeze si Ministerul Energiei operatiunile necesare: „Promisiunea este pentru azi”.Primarul Capitalei a spus ca autoritatea locala a ales sa faca acum aceste lucrari la reteaua de termoficare…

- Primarul general, Nicușor Dan, a anunțat, intr-o emisiune Tv, cand vor avea din nou bucureștenii apa calda la robinete. E un angajament pe care il ia și directorul Termoenergetica, a precizat edilul. Primarul Capitalei a revenit cu explicațiile privind sistarea apei calde. Printre motive, revizie…

- Termoenergetica București, compania care asigura furnizarea caldurii și a apei calde catre populație, este in pragul insolvenței. Reprezentanții companiei spun ca Primaria Capitalei refuza sa recunoasca și sa plateasca pierderile din rețea cauzate de sistemul vechi de conducte. Nicusor Dan refuza, deocamdata,…

- ​Primarul Capitalei, Nicușor Dan, spune ca in aceasta iarna a fost „mai bine” pentru bucureșteni cu caldura decat iarna trecuta și „mult mai bine ca acum doua ierni”. De avariile la termoficare, insa, care saptamanal lasa sute de blocuri fara apa calda și caldura, bucureștenii nu vor scapa „mai devreme…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat la Interviurile Digi24.ro ca iarna asta "am stat mai bine cu caldura decat iarna trecuta și mult mai bine ca acum doua ierni". El a menționat ca de avariile la termoficare "vom scapa in 10 ani."