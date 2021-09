Nicușor Dan are mâinile LEGATE: Mulți bucureșteni vor tremura de frig ȘI ÎN ACEASTĂ IARNĂ Primarul Capitalei spune ca și in aceasta iarna mulți bucureșteni vor tremura de frig din cauza problemelor care apar la rețeaua de termoficare. „Ce am facut eu anul asta se va vedea din pacate incepand cu iarna urmatoare. Ce pot sa spun este ca iarna asta o sa fie puțin mai bine decat anul trecut, ceea ce inseamna ca o sa avem mulți bucureșteni care o sa aiba același disconfort, din pacate”, a spus Nicușor Dan la postul de televiziune B1TV. „Din pacate nu se poate face mai mult. Ce am putut eu sa fac a fost sa echlibrez financiar Termoenergetica, la sfarșitul anului trecut, sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

