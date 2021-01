Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca Primaria Capitalei ar putea cumpara activele ELCEN in luna mai, in cel mai optimist scenariu, iar datoria istorica a fostului RADET poate fi negociata. Edilul promite ca "iarna viitoare va fi mult mai bine", pentru ca va fi amenajata o centrala mobila…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca Primaria ar putea cumpara activele ELCEN in luna mai, in cel mai optimist scenariu, iar datoria istorica a fostului RADET poate fi negociata. El anunta ca in primavara incep marile lucrari de reparatii la conducte si promite ca "iarna viitoare va…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi ca problemele cu furnizarea apei calde si a caldurii de la nivelul Capitalei au fost generate de modul in care a fost gestionat acest domeniu de catre fostii edili Gabriela Firea si Sorin Oprescu, anunța AGERPRES. "Problema cu apa…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre situația tragica din București unde zeci de mii de bucureșteni nu au apa calda și caldura. “O pompa de la CET Sud a crapat in noaptea de vineri spre sambata”, a explicat primarul general Nicusor Dan. Edilul a spus ca pompa era din anii ’60…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca Primaria nu poate face decat unele reparatii la tevile de termoficare, in aceasta iarna, dar si ca in multe dintre cazuri, imediat dupa ce este finalizata lucrarea, teava plezneste din nou. In aceste conditii, bucurestenii vor avea trei luni…

- Nicușor Dan, noul primar general, a anunțat ca in Capitala nu va fi targ de Craciun in aceasta iarna. „Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situație sanitara excepționala. Suntem in situația in care mor medici și personal sanitar, nu ne permitem sa amplificam aceasta…

- Primarul ales al Capitalei, NIcusor Dan, afirma ca toti bucurestenii vor avea apa calda si caldura in aceasta ierna, dar afirma ca vor exista ”cateva sute de avarii”, iar ceea ce poate promite este ca acestea vor di reparate transparent, in cel mai scurt timp posibil, anunța news.ro.Nicusor…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca exista ”vointa politica” pentru desfiintarea companiilor municipale, vointa exprimata de catre PNL si USR PLUS in campania electorala si care se pastreaza in continuare. ”Am informatii ca in companiile municipale s-au semnat contractele colective de…