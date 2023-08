Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reparatii din cauza carora mai multi locuitori din București nu au avut apa calda sunt finalizate, iar in perioada imediat urmatoare cei afectati vor primi apa calda, a anunțat, joi, la TVR Info, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, relateaza News.ro.„Exista doua componente ale problemei:…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca lucrarile de reparatii din cauza carora mai multi locuitori ai Bucurestiului nu au avut apa calda sunt finalizate, iar in perioada imediat urmatoare cei afectati vor primi apa calda.

- Edilul șef susține ca pe 17 august se incheie aceste lucrari, iar cei din Sectoarele 2 și 3 ar trebui sa aiba apa calda, precizand insa ca pentru unii locuitori ai Capitalei problema va mai persista cateva zile.„Noi avem doua centrale - una in sud care se numește Progresului și una in sud-est care se…

- De la inceputul lunii august, o jumatate dintre locuitorii Capitalei traiesc fara apa calda, iar Termoenergetica a prelungit termenul de rezolvare a problemei pana in 20 august. Profitand de acest context suparator pentru bucureșteni, Marcel Ciolacu a ținut sa-i reproseze lui Nicușor Dan public ca…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, ii raspunde premierului Marcel Ciolacu, dupa ce acesta l-a acuzat ca „a condamnat sute de mii de locuitori sa se spele luni intregi cu apa rece”. „Nu l-am vazut pe domnul Ciolacu sa fie la fel de vehement cand domnul Oprescu nu platea subventia, in sensul…

- Intrebat de ce sectorarele 2, 3,5 si 6 ale Capitalei nu au apa calda pana in 14 iulie, Nicusor Dan a raspuns, luni seara, la Digi24, ca sunt lucrari de schimbare a retelei principale. ”Un lucru bun este ca am reusit si deja avem datele, am reusit sa schimbam mult mai mult din reteaua principala decat…

- Unii bucureșteni nu vor avea apa calda nici la vara. Este avertismentul primarului Capitalei, Nicușor Dan, care da vina pe lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și pe reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. „Problema apei calde peste vara…

