Nicuşor Dan anunţă organizarea unei licitaţii pentru înlocuirea a 260 de kilometri de reţea de termoficare "Vreau sa va anunt ca incepem procedurile pentru inlocuirea sistematica a retelei de termoficare, e vorba de 60 de kilometri de retea pe care ii platim din fondurile proprii, aproximativ 90 de milioane de euro, si de 200 de kilometri de retea pe care o sa-i platim din fonduri europene, aproximativ 300 de milioane de euro. Este un volum urias de lucrari, vrem sa lucram simultan pe mai multe tronsoane, de aceea vrem sa lucram simultan cu mai multe companii si mesajul meu este ca avem nevoie de toate firmele serioase din piata romaneasca si probabil si europeana, pentru ca licitatia va fi internationala",… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa, ca Primaria va incepe procedurile pentru inlocuirea rețelei de termoficare din București iar pentru aceasta va fi organizata o licitație in februarie, deschisa atat firmelor de construcții romanești cat și celor…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca bucurestenii se confrunta cu lipsa caldurii si a apei calde din cauza ca exista cu 50% mai multe gauri pe retea decat anul trecut, iar in aceasta vara nu s-au facut lucrari de mentenanta de fosta administratie.Primarul general al Bucurestiului,…

- Astazi de la ora 16.00 va avea loc prima ședința, propriu-zisa, a Consiliului General al Municipiului București, cu 14 puncte pe ordinea de zi, a precizat Nicușor Dan, actualul primar al Capitalei, pe o rețea de socializare.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat, in cadrul unei conferințe de presa, ca Bucureștiul va avea luminițe de Craciun, fiind vorba de o cheltuiala de noua milioane de lei. „Chestiunea...

- Guvernul va prezenta in perioada urmatoare un program national de reabilitare a sistemelor de termoficare, in cadrul Facilitatii de redresare si rezilienta, a anuntat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. El a semnat, marti, in prezenta premierului, alaturi de primarul general al Capitalei,…

- "Am avut astazi un dialog online cu reprezentanti ai Comisiei Europene privind sistemul de termoficare din Bucuresti. Suntem in faza de discutii legate de procedurile de finantare europene, despre stadiul documentatiilor depuse si investitiile necesare pentru modernizarea intregii retele din oras.…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca va avea o discutie cu noul primar al Capitalei, Nicusor Dan, in privinta proiectului constructiei unei sali polivalente in Bucuresti, fiind convins ca va avea o "alta deschidere" in aceasta privinta.…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi, la investirea lui Nicușor Dan ca primar general al Capitalei, ca in sedinta de guvern de miercuri seara s-a adoptat un memorandum pentru reabilitarea a 106 kilometri „de retea primara” din sistemul de termoficare a Capitalei.