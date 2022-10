Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca pretul gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei nu va creste si a precizat ca daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat, marti, ca va incerca sa medieze deblocarea Planului Urbanistic General (PUG) al Bucurestiului. Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte pe tema constructiilor si dezvoltarilor imobiliare, ca nu este normal ca…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, marți, in cadrul unei conferințe, ca este ingrijorat cu privire la modul in care se vor comporta constructiile de dupa 1990 la primul mare cutremur in Bucuresti, potrivit Agerpres. „Mi-e teama (…) de cum se vor comporta constructiile de dupa ’90…

- "In acest moment, se monteaza coșurile de fum și sunt inlocuite conductele aferente magistralei de termoficare de pe Bd. Basarabia și din incinta CET-ului. De asemenea, se lucreaza la instalațiile auxiliare de apa bruta și apa tratata. Au mai ramas de executat lucrari pentru alimentarea cu gaze, apa…

- Bucurestenii nu vor plati in aceasta iarna preturi mai mari la energia termica, a spus primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. El a precizat ca va fi mentinut pretul de 350 de lei pe gigacalorie.

- Alba Iulia: Targ de panouri solare, pompe de caldura, soluții pentru eficiența energetica, test drive cu mașini electrice. PROGRAM Panouri solare, pompe de caldura, soluții pentru eficiența energetica in locuințe sau test drive-uri cu autovehicule electrice: toate acestea se vor gasi, in perioada 1-2…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, vineri, ca se cauta solutii pentru imbunatatirea calitatii serviciului de termoficare și in acest sens a fost demarat un proiect prin care se propune instalarea a 20 de mini centrale.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, estimeaza ca problemele cu caldura se vor rezolva in doi-trei ani in Bucuresti, deoarece investitiile vor permite readucerea retelei de termoficare la nivelul de acum zece ani.