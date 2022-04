Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca directorii de la Teatrul Ion Creanga, Teatrul Masca, Teatrul Mic si Teatrul Odeon au fost intervievati joi, in cadrul evaluarii anuale a managerilor institutiilor de cultura, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”! In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii și turiștii care ajung in Capitala.Noutatea…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, luni, infratirea dintre Bucuresti si Kiev. De asemenea, CGMB a aprobat si un protocol intre ASSMB si Crucea Rosie Romana, alocand 5 milioane de lei pentru cumpararea de medicamente si materiale sanitare cu destinatia Ucraina.

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni seara, 24 ianuarie, la Digi24, dupa cea de-a cincea zi de greva in București , ca marți dimineața in București vor fi cel puțin 40% dintre autobuzele, tramvaiele și troleibuzele din București pe traseu și a precizat ca va fi facut un audit al managementului…

- Protestul angajaților STB continua pentru a patra zi la rand, in ciuda avertismentelor lansate de primarul general al Capitalei și de conducerea companiei. La Autobaza Titan sunt prezente echipaje de poliție și de jandarmi și este așteptat directul STB Adrian Criț. Sambata seara primarul general…

- "Din punct de vedere legal, hotararea judecatoreasca de ieri este cunoscuta de catre toata lumea. Astazi, la oara 7:00, au plecat executorii judecatorești care au afișat hotararea judecatoreasca in jumatate din autobaza și depouri. Discuțiile și negicierile urmeaza.Practic, noi acum suntem in momentul aplicarii…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din Capitala au ramas și azi in depouri, in ciuda deciziei instanței de a suspenda greva STB declanșata joi. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, se afla la sediul Societații de Transport București, unde spera sa ajunga la un acord cu angajații aflați in greva. „Nu…

- Procurorii DNA a descins in biroul primarului Capitalei, chiar in timp ce Nicușor Dan se afla la conferința de presa pe tema grevei din transportul in comun. Primarul Capitalei susține insa ca nu cunoaște motivul pentru care procurorii au descins in sediul instituției. Potrivit surselor Antena 3, ar…