Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale 2020 se apropie iar cursa pentru castigarea postului de primar al Capitalei este una stransa. Cat are Nicușor Dan, de fapt, in sondaje? Ludovic Orban a spus adevarul! Ce spun sondajele despre Nicușor Dan? Nicușor Dan este principalul adversar al Gabrielei Firea in cursa pentru Primaria…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a fost huiduita, luni, de un grup de oameni, chiar la depunerea candidaturilor PNL la sectorul 5. La scurt timp, Violeta Alexandru a scris pe Facebook ca a fost vorba de niște agitator trimiși de PSD.Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a mers azi in Sectorul5 al…

- Cozmin Gușa (PSD) susține ca o posibila victorie a lui Nicușor Dan (PNL-USR-PLUS) la Primaria București ar fi doar un „cartof fierbinte” pentru liberali. In felul acesta, alianța USR-PLUS ar putea sa faca opoziție Guvernului PNL, devenind practic o alternativa pentru alegerile parlamentare.Citește…

- Candidatul unic al Dreptei la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca, in loc sa se ocupe de rezolvarea situatiei in cazul Constanda, primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea, a propus Consiliului General o solutie fara fundamentare, care nu putea fi votata

- Fostul președinte a declarat ca, daca nu se realizeaza o alianța de dreapta, una dintre opțiunile PMP este candidatura sa la alegerile pentru Primaria Capitalei, scrie Realitatea.net Traian Basescu a declarat, la Realitatea Plus, ca ia in calcul sa candideze la Primaria Capitalei daca nu se va forma…

- Firea este cotata cu 45%, in timp ce Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR pentru Primaria București, are 38%. Surpriza vine de la prezența lui Viorel Catarama in sondaj cu o cota de 9%. El s-a facut remarcat in ultimele luni drept unul din liderii mișcarii care nu crede in pericolul reprezentat…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunța ca PSD a intrat in panica privind cursa pentru Primaria Capitalei și acuza ca social-democrații folosesc conturi false pentru a o denigra.Citește și: ZECI de DESCINDERI in 10 județe - Evazioniști luați cu ASALT de mascați "Festival de injuraturi…

- Gabriela Firea ar putea face echipa, la Primaria București, cu Nicușor Dan! Actualul primar general i-a facut o noua oferta lui Nicușor Dan pentru a-i fi viceprimar, așa cum i-a propus și dupa alegerile din 2016.Firea a dezvaluit și adevarata relație pe care Nicușor Dan o avea, in trecut,…