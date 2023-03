Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a anunțat ca au fost demarate investigațiile geotehnice pentru Autostrada București – Alexandria. CNAIR SA, in calitate de beneficiar și Asocierea SC DP Consult SA – SC Explan SRL – SCA Teaha & Fuzesi, in calitate de prestator, au transmis informari catre autoritațile publice locale in vederea…

- Asocierea DP Consult SA – Explan SRL – Geologic-Site SRL – SCA Teaha&Fuzesi, sunt caștigatorii desemnați, a anuntat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook. Lotul Filiasi-Drobeta Turnu Severin va avea o lungime…

- Primarul municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca prefectul Toni Grelba intentioneaza ca luni sa atace in instanta reglementarea de urbanism a intregii zone istorice a Capitalei. Acest lucru ar insemna, a aratat edilul, ca timp de un an sau…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, reacționeaza la lista de obiective pe care i-a transmis-o miercuri PNL. Edilul afirma ca ia in serios acest demers, avand in vedere ca a fost votat in 2020 de susținatorii PNL.

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a prelungit vineri, cu o luna, pana pe 28 februarie, termenul-limita pentru evaluarea ofertelor la contractul Magistralei de Metrou M1, prima linie de metrou din afara Capitalei.

- Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, spune, legat de moartea Anei Oros, femeia ucisa de caini in zona Lacul Morii, ca a solicitat Corpului de Control al Primarului sa prezinte un raport cu deficientele fiecarei institutii. „Imi pare rau ca Ana Oros a murit ieri intr-un mod atat de tragic. Condoleanțe…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunța ca vor fi modernizate ambulatoriile a sase spitale aflate in administrarea PMB, cu fonduri din PNRR.

- Primaria București a atribuit contractele pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate ce vizeaza extinderea infrastructurii de tramvai in Capitala pe o lungime de traseu de 15 km, anunța joi primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.