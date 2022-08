Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca va propune, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti de miercuri, alocarea sumei de un milion de lei pentru festivalul national de teatru din Romania-FNT 2022, care se va desfasura in perioada 5-13 noiembrie, conform news.ro.…

- Consilierul USR Ana Maria Ciceala a propus Consiliului General al Municipiului București un proiect de hotarare care prevede creșterea amenzilor pentru taierea copacilor de la 50 lei pentru un exemplar, la 5.000 de lei. Argumentele sunt legate de faptul ca Bucureștiul a pierdut, doar in ultimele luni,…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca rectificarea bugetara aprobata, luni, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti sunt rezolvate mai multe chestiuni care tin de realizarea unor investitii importante, dar si de acoperirea unor cheltuieli la servicii care s-au majorat in ultimele…

- Dupa 32 de ani musulmanii din capitala se bucura de un nou cimitir uman in zona Bucuresti. Muftiatul Cultului Musulman din Romania a obtinut, avizul sanitar de functionare emis de Directia de Sanatate Publica a Judetului Ilfov pentru un nou cimitir musulman. Acesta va fi amenajat pe un teren de 4.000…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, joi, in debutul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca doar aproximativ 230 de cereri au fost facute pentru cele peste 1.800 de autorizatii taxi aprobate, intrucat ”nu a existat o incredere in piata”. Primarul da asigurari…

