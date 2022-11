Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va realiza un studiu de fezabilitate pentru amplasarea a zece stații, in București, pentru viitorul tren metropolitan. Anunțul vine dupa aprobarea protocolului cu CFR privind introducerea serviciilor de tren urban in zona București - Ilfov, informeaza Agerpres.

- Conducerea CFR a aprobat protocolul de colaborare cu Primaria Capitalei pentru prima etapa a realizarii trenului metropolitan, anunta primarul Capitalei, Nicusor Dan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- „Am facut pasi concreti pentru realizarea proiectului trenului metropolitan. Conducerea CFR a aprobat protocolul de colaborare cu Primaria Capitalei, care vizeaza prima etapa din proiect, respectiv dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord. Documentul va fi votat in sedinta…

- Linia de tramvai 41, cea mai utilizata și cea mai aglomerata din Capitala, va fi suspendata in perioada 30 septembrie (de la ora 21.00) – 06 octombrie (ora 04.00), pentru finalizarea lucrarilor la calea de rulare de la intersecția strazii Brașov cu Piața Drumul Taberei. Pentru preluarea calatorilor,…

- ”Ani de zile s-a toaletat in exces si in consecinta mii de arbori s-au uscat un an sau doi mai tarziu. Am luat decizia de a stopa avizul de toaletare dat in alb de fosta administratie, astfel ca acum facem o verificare mult mai riguroasa si atenta a fiecarei solicitari”, a transmis, marti, primarul…

- Utilizatorii transportului public din Capitala vor avea parte de mai multe surprize si premii oferite de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI), cu ocazia evenimentului Saptamana Europeana a Mobilitatii, care are loc in perioada 16 - 22 septembrie…

- Compania Municipala Termoenergetica a transmis Primariei Capitalei, dar si Consiliului General o adresa in care atrage atentia asupra datoriilor de 800 de milioane de lei pe care PMB le-a acumulat, transmite Agerpres. Directorul general al companiei, Claudiu Cretu, a declarat ca din aceasta datorie,…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea arata, luni, ca primarul Nicusor Dan „resusciteaza” tema finantarii turismului in Capitala uitand ca nu exista legislatie specifica pentru asigurarea transferului taxei de oras platita de turisti si il acuza ca a mintit prin omisiune, transmite News.ro. ”A…