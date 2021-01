Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru a rezolva problemele financiare acumulate de-a lungul timpului in primarie, am avut de dimineata o noua discutie cu ministrul Finantelor, Florin Citu, in care am vorbit despre solutiile pentru compensarea datoriilor autoritatilor locale”, a scris Niculor Dan joi pe Facebook. EL a adaugat ca…

- Disparitia site-ului bucurestiumilit.ro a fost semnalata de Alex Tocilescu, pe Facebook, fost membru USR, luni dupa-amiaza. Site-ul continea si o harta cu problemele semnalate de bucuresteni, iar cu o saptamana inainte de alegerile locale, pe ea fusesera incarcate peste 15.600 de sesizari. In 21 septembrie,…

- „Am tinut sa fiu prezent la prima discutie serioasa dintre domnul primar general al Capitalei, Nicusor Dan, si echipa de conducere a Ministerului Mediului pentru a garanta sustinerea de catre Ministerul Mediului si de catre Guvern a tuturor proiectelor Primariei Capitalei pentru a asigura un mediu sanatos,…

- Guvernul si Ministerul Mediului vor sustine proiectele Primariei Capitalei privind asigurarea unui mediu sanatos, astfel incat bucurestenii sa aiba "un oras curat", a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban. "Am tinut sa fiu prezent la prima discutie serioasa dintre domnul primar general…

- "Am fost azi la sediul Societatii de Transport Bucuresti, unde am analizat in special masurile de protejare a calatorilor in contextul actualei epidemii COVID-19. Am discutat despre numarul mediu de calatori pe linii si pe ore, despre dezinfectia in mijloacele de transport in comun, despre purtarea…

- Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei a vorbit la Digi24 despre intarzierea preluarii mandatului și a acuzat-o dur pe Firea: „Insulta din nou inteligența bucureștenilor”, a spus viitorul edil al Bucureștiului. Primarul inca in funcție, Gabriela Firea, a publicat pe pagina sa de Facebook o poza din…

- „Sfidarea suprema la adresa bucureștenilor: nici nu muncește, nici nu lasa pe alții...”, a reacționat Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, dupa ce Gabriela Firea, primarul înca în funcție, a postat o imagine cu ea în biroul din Primarie cu mesajul „Sunt tot aici”.Nicușor…

- Primarul in functie al Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook o fotografie cu ea in biroul de la Primarie si un scurt text, in limba engleza, in care afirma ca inca munceste si ca este "ca otelul". "Sunt inca aici", scrie Firea, adaugand: "Si imi place".