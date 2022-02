Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca se lucreaza la bugetul local pe acest an si foarte curand acesta va fi supus dezbaterii publice pentru ca la finalul lunii februarie - inceputul lunii martie, sa poata fi adoptat. In ceea ce priveste problema ciorilor din Parcul Cismigiu,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța lansarea licitației pentru cel mai mare proiect de modernizare a sistemului de termoficare din București. Este vorba despre reabilitarea a 212 km de conducta de termoficare, iar lucrarile vor dura 4 ani. La final „vom putea spune, in sfarșit, ca problema…

- Directorul general al STB „nu a gresit cu nimic” Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, are programate la aceasta ora discuții cu șefii de autobaze și depouri de la societatea municipala de transport. El le va transmite acestora ca Primaria dorește ca hotarârea judecatoreasca de suspendare…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca a solicitat Inspectoratului de Stat in Constructii sa verifice legalitatea autorizatiilor pentru imobilul din str. Constantin Dragan nr. 5A, ramas fara curent electric, dar ca ISC a amendat primaria pentru neemiterea certificatului de urbanism,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, neaga informatiile potrivit carora instalatii luminoase ar fi ramas nefolosite in aceasta iarna, mentionand, insa, ca primaria a cheltuit anul trecut 10 milioane de lei pentru iluminatul festiv, iar in acest an un milion de lei. "Tot ce am avut, am scos.…

- Termoenergetica si administratorul judiciar al companiei Elcen au finalizat cu succes Testul investitorului prudent, respectiv Testul creditorului privat si pot demara procesul de absorbtie, esential pentru rezolvarea problemei apei calde in Bucuresti, informeaza Sierra Quadrant, administratorul judiciar…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat pentru Digi 24 ca in acest an au fost reabilitati doar 15 kilometri de retea primara de termoficare, deoarece documentatiilor necesare lucrarilor nu erau pregatite, anunța Agerpres. "Pentru asta am fi avut bani. Din pacate - sau, in fine,…

- Nici acum nu s-a vaccinat și nici nu spune exact cand o va face. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca se va vaccina dupa ce „un numar de teste” pentru care nu a avut timp deocamdata. „Ma voi vaccina dupa ce voi face un numar de teste pe care nu am apucat inca se la fac, pentru ca…