Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, joi, finalizarea etapei de depunere a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie a 100 de autobuze electrice si a infrastructurii de incarcare necesara acestora.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca Primaria Generala continua expertizarea cladirilor cu risc seismic din Bucuresti si ca sunt in lucru noua adrese. In functie de rezultatul expertizelor, se vor derula proiecte de consolidare pentru imobile.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța accelerarea lucrarilor la Prelungirea Ghencea. Trustul de Construcții Metropolitane București a demarat de cateva zile un program de munca in doua schimburi, intre 6.00 și 21.30, afirma edilul.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri ca se deschide o scoala de vara pentru copiii ucraineni, astfel incat acestia sa se poata integra mai usor in societatea romaneasca. Copiii vor invta limba romana si vor fi supravegheata, in timp in care mamele lor ar putea sa-si gaseasca…

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca avariile din reteaua de termoficare nu vor mai constitui o problema sistemica la sfarsitul mandatului sau. "Daca ne uitam in urma cu 4-5 ani, apa calda era o problema, dar nu asa de intensa cum este acum (...). La sfarsitul acestui mandat, vom…

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, luni, livrarea primului tramvai din lotul celor 100 achizitionate, potrivit news.ro.

Evenimentul din Parcul Cismigiu la care erau asteptate 2.000 de persoane va avea loc in Parcul Unirii, anunta primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marți ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a facut un control politic la STB, dupa ce mai multe autobuze și troleibuze și tramvaie au fost retrase din circulație, din cauza condițiilor de igiena. Primarul afirma ca ANPC…