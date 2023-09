Nicușor Dan anunță că raportul ANI care îl dădea incompatibil a fost anulat de Curtea de Apel București „Curtea de Apel București a anulat azi raportul Agenției Naționale de Integritate care reținea ca aș fi incompatibil și in conflict de interese”, anunța Nicușor Dan. El apreciaza ca „imaginea Municipalitații a fost afectata”. „Curtea de Apel București a anulat azi raportul Agenției Naționale de Integritate care reținea ca aș fi incompatibil și in conflict de interese. Instituțiile de control trebuie sa controleze, dar sa fie echilibrate in evaluari. Faptul ca o instituție a statului a spus ca primarul Bucureștiului e incompatibil și in conflict de interese e o chestiune pe care partenerii externi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

