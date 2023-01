„Au fost multe persoane care au dat Primaria in judecata si, in general, au pierdut, pentru ca cele mai multe litigii sunt pe certificate de edificare, pe constructii nelegale pe care nu le-am emis, pe obligatia de a pune pe ordinea de zi PUZ-uri nelegale. Toti oamenii astia au pierdut. Cu totul, pe urbanism, Primaria are intre 500 si 600 de procese care s-au desfasurat in ultimii doi ani si pe imensa lor majoritate sunt pe contestarea actelor emise de administratia anterioara. Litigii pe obligarea noastra de a emite diferite acte sunt in jur de 50-60”, a afirmat Nicusor Dan marti, intr-o conferinta…