Nicuşor Dan anunță că iarna asta bucureștenii vor avea mai „multă căldură” Primarul general al Capitalei Nicusor Dan. A afirmat, joi seara, ca s-au facut lcurari la reteaua de termificare din oras, iar ”iarna asta o sa fie mai bine decat iarna trecuta”. ”In mandatul trecut, media a fost cam de 15 – 17 km pe an. Noi am facut in 2021 28 – vorbesc de reteaua principala – in 2022 am facut 32, iar anul acesta o sa facem 50. Ne-am dus exact acolo unde am stiut ca sunt problemele cele mai sensibile. Deci iarna asta o sa fie mai bine decat iarna trecuta”, a declarat, joi seara, la B 1 TV, Nicusor Dan. Primarul explica faptul ca exista 10 santiere mari deschise. ”Asta inseamna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan. A afirmat, joi seara, ca s-au facut lcurari la reteaua de termificare din oras, iar „iarna asta o sa fie mai bine decat iarna trecuta”.„In mandatul trecut, media a fost cam de 15 – 17 km pe an. Noi am facut in 2021 28 – vorbesc de reteaua principala – in…

- „In mandatul trecut, media a fost cam de 15 – 17 km pe an. Noi am facut in 2021 28 – vorbesc de reteaua principala – in 2022 am facut 32, iar anul acesta o sa facem 50. Ne-am dus exact acolo unde am stiut ca sunt problemele cele mai sensibile. Deci iarna asta o sa fie mai bine decat iarna trecuta”,…

- ”In mandatul trecut, media a fost cam de 15 – 17 km pe an. Noi am facut in 2021 28 – vorbesc de reteaua principala – in 2022 am facut 32, iar anul acesta o sa facem 50. Ne-am dus exact acolo unde am stiut ca sunt problemele cele mai sensibile. Deci iarna asta o sa fie mai bine decat iarna trecuta”,…

- Nicușor Dan a vorbit despre lucrari la rețeaua de termoficare afirmand ca acestea vor face ca iernile sa fie tot mai bune din perspectiva furnizarii de apa calda și caldura. Primarul general al Capitalei a susținut, de asemenea, ca au fost schimbați circa 180 km de conducte din 1000 și ca s-a intervenit…

- In curand vine iarna, iar romanii incep deja sa iși faca griji pentru creșterea gigacaloriei. Deși in ultima perioada prețurile au crescut simțitor, se pare ca in privința caldurii din apartamente nu ar trebui sa ne facem prea multe griji. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a facut un anunț surprinzator.…

- Situație tensionata in privința furnizarii apei calde și a caldurii in apartamentele din București conectate la rețeaua publica. Compania ELCEN, subordonata Ministerului Energiei, are o sarcina cruciala pana la data de 1 octombrie: achiziționarea gazului necesar pentru cele 4 Centrale Termoelectrice…

- Primaria Capitalei a lansat platforma pentru informarea privind calitatea aerului in București, unde sunt publicate datele transmise de 44 de senzori amplasați in oraș, anunța edilul general Nicușor Dan.”Am lansat site-ul infoaer.pmb.ro. Acesta este primul pas al campaniei de comunicare și conștientizare…

- Bucureștiul ar putea ramane fara apa calda si caldura in aceasta iarna dupa ce distribuitorul Termoenergetica a anunțat ca are datorii de aproape un miliard de lei catre producatorul de agent termic, ELCEN.