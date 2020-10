Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca exista ”vointa politica” pentru desfiintarea companiilor municipale, vointa exprimata de catre PNL si USR PLUS in campania electorala si care se pastreaza in continuare. ”Am informatii ca in companiile municipale s-au semnat contractele colective de…

- ​Nicusor Dan a declarat, întrebat daca se va înscrie în PNL, ca are o lunga viata profesionala, ca primar general al Capitalei si ca în urmatoarele luni este extrem de preocupat de viata Bucurestiului. El a adaugat ca reflecteaza la o intrare în politica.„O…

- Intrebat in cadrul unui interviu acordat la Digi24 daca rezultatul alegerilor de la Primaria Capitalei este unul bun, Traian Basescu a raspuns: "e bine ca a plecat Firea". "Firea era un cancer pentru Bucuresti pentru ca stia doar sintagma am cumparat si deloc am facut. Ea a cumparat aparatura…

- Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, continua vizitele la oameni politici și la instituțiile cu probleme din București dinainte de preluarea mandatului. Inainte de intalnirea cu ministrul de Finanțe, Florin Cițu, Dan a declarat ca vor urma și demiteri din aparatul instituțional. Primarul ales a…

- Monica Pop, fost manager al Spitalului de Oftalmologie, spune ca nu vrea sa-l vada votat și in funcția de viceprimar pe Vlad Voiculescu, cel care deschide lista USR PLUS la Consiliul General al BucureștiuluiMonica Pop a fost unul dintre cei mai vocali șefi care au aparat sistemul de sanatate din Romania…

- Stelian Bujduveanu, candidat pe lista PNL pentru Consiliul General, sustine ca mandatul Gabrielei Firea in fruntea Capitalei este ”un esec de proportii invelit in hartie lucioasa”. Liberalul crede ca, sub administratia PSD, au fost patru ani irositi pentru Bucuresti. ”Oamenii s-au săturat ca apa caldă…

- Dupa declarația lui Nicușor Dan la adresa Gabrielei Firea, Cristian Popescu postat pe pagina personala de FaceBook un mesaj prin care i-a demolat pe oamenii Gabrielei Firea. Cristian tudor Popescu i-a demolat. ”Sange proaspat, au 290 de ani impreuna” Nicușor Dan și-a depus duminica candidatura pentru…

- Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, declara intr-un interviu la RFI ca, daca ajunge primar, va desfiinta cele mai multe companii municipale infiintate in mandatul Gabrielei Firea. Exceptie vor face societatile care gestioneaza termoficarea si iluminatul public. El a dat…