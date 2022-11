Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca ar mai vrea o candidatura la conducerea PMB, in anul 2024, insa a adaugat ca mai este un an si jumatate pana atunci, timp in care vrea sa administreze Bucurestiului pentru a rezolva problemele mari ale orasului. Chestionat daca liderul PNL Nicolae…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca va repara pavajele de pe trotuarele din zona centrala a Bucureștiului (Piața Unirii, Universitate, Bulevardul Magheru), pana la sfarșitul acestei luni. Trotuarele din Piața Unirii, Universitații și de pe Bulevardul Magheru arata, in mai multe zone,…

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a transmis marți, 1 noiembrie, ca bucureștenii vor plati in aceasta iarna același preț pentru gigacalorie de circa 350 de lei, insa subvenția achitata de primarie va crește de la 550 la 800 de lei pe gigacalorie.Nicușor Dan a explicat ca prețul de…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca PMB cauta parteneri pentru suplimentarea iluminatului ornamental si festiv, exclusiv cu decoratiuni LED, pentru perioada sarbatorilor de iarna, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Compania municipala Energetica Servicii a reabilitat un tronson de conducta de retea primara ce permite furnizarea energiei termice direct catre cartierele Militari si Drumul Taberei. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat, joi, intr-o conferinta de presa, ca este vorba despre reabilitarea…

- Dupa ce Libertatea a scris ca liderii PNL vor sa ii retraga sprijinul politic lui Nicusor Dan , liderul USR, Catalin Drula, a anunțat ca nici formațiunea sa nu este dispusa sa il susțina „necondiționat” pe actualul primar. In 2020, Nicușor Dan a candidat ca independent la PMB, dar a fost susținut politic…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reiterat joi ca isi doreste un nou mandat, argumentand ca a scos Primaria Capitalei din falimentul in care o adusese Gabriela Firea. “Deocamdata mai sunt doi ani si doua luni si vreau sa petrec fiecare dintre aceste zile pentru a rezolva problemele mari…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat ca Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, acum ministrul Familiei, nu poate candida și pentru un nou mandat la Primaria Bucureștiului, și la prezidențiale, deoarece ambele alegeri sunt in același an. Cum alegerile locale și cele prezidențiale sunt…