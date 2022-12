Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni, la Profit News TV, ca liderul PSD Marcel Ciolacu ar trebui sa ceara mai degraba demisia ministrului de Finante, pentru ca ”este total opac la toate argumentele sale rationale, transmise inca de anul trecut” cu privire la problema incalzirii…

- "Din hartii s-a facut un cadou beneficiarului PUZ-ului de cel puțin 3 milioane euro", a anunțat Nicușor Dan, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Edilul a continuat, spunand: "Intrebare retorica. Ce credeți ca va face Inspectoratul de Stat in Construcții? Va constata nelegalitatea PUZ-ului și va…

- Primarul general al Capitalei, a anunțat ca a inștiințat Direcția Naționala Anticorupție, Inspectoratul de Stat in Construcții și prefectul pentru „nelegalitatea flagranta a PUZ Primaverii 1”.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat miercuri ca a sesizat Directia Nationala Anticoruptie, Inspectoratul de Stat in Constructii si prefectul pentru ”nelegalitatea flagranta a PUZ Primaverii 1”, care prevede construirea pe un teren prevazut ca spatiu verde in PUZ Zone Construite Protejate. „Din…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a sesizat Directia Nationala Anticoruptie, Inspectoratul de Stat in Constructii si prefectul pentru ”nelegalitatea flagranta a PUZ Primaverii 1 care prevede construirea pe un teren prevazut ca spatiu verde”. El afirma ca din acte reiese ca ”s-a…

- Dupa noile reglementari și marirea tarifelor pentru parcare in București, insuși Primarul General al Capitalei a fost amendat. Nicușor Dan a fost cel care a dezvaluit acest lucru și a povestit cum a ajuns in aceasta situație.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a explicat ca inainte oamenii nu plateau parcarea deoarece nimeni nu facea controale. Acum se fac controale si chiar se dau amenzi. Edilul a precizat ca el insusi a fost amendat pentru ca a uitat sa prelungeasca plata parcarii prin SMS, anunța News.ro.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, miercuri, ca modul in care se construieste in Bucuresti este „scapat de sub control”, deoarece autoritatile locale nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat legea, iar institutiile cu rol de control nu si-au facut treaba,…