- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a fost atribuit contractul pentru Drumul Radial 4 care va face conexiunea intre localitatea Corbeanca din Ilfov si Bucuresti, iar valoarea contractului este de 13.800.387 lei, fara TVA. „A fost atribuit contractul pentru Drumul Radial 4. DR4 – Nord Expres…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a semnat o dispozitie pentru desfiintarea cablurilor si a echipamentelor pentru comunicatii electronice neidentificate, cu proprietar necunoscut, amplasate fara documente legale pe domeniul public. In dispozitie sunt invocate prevederile legii nr. 50/1991…

- Competitia pentru Primaria Capitalei se va duce intre Nicusor Dan si Gabriela Firea sau poate aparea un candidat integru si competent, care ii poate invinge pe amandoi, este de parere primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu.„Din punctul meu de vedere, daca ne uitam putin pe cercetarile sociologice, vedem…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca palmierii extrasi de la Piata Unirii vor fi dusi la Primaria Sectorului 3, el subliniind ca acestia au fost plantati ilegal. Edilul general a afirmat ca terenul pe care a lucrat Primaria Sectorului 3 se afla in proprietatea Primariei Capitalei…

- „Demaram procesul de automatizare a macazurilor pentru liniile de tramvai. In acest sens, am lansat in SEAP, prin Societatea de Transport Bucuresti STB SA, o consultare de piata pentru . Automatizarea macazurilor va creste frecventa tramvaielor, viteza de circulatie a acestora si va fi redus timpul…

- „Obligatiunile emise de Primaria Municipiului Bucuresti intra astazi la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, aceasta fiind a 7-a emisiune pe care Primaria Capitalei o emite, incepand cu anul 2015. La fel ca anul trecut, emiterea obligatiunilor municipale ale Primariei Capitalei…

- Traficul auto va fi restrictionat pe Soseaua Kiseleff in acest sfarsit de saptamana astfel incat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) va modifica liniile de autobuz din zona, respectiv 361 si 783.

- „Emiterea obligatiunilor municipale ale Primariei Capitalei a fost un succces, la fel ca anul trecut. A fost subscrisa suma de 790 milioane lei, cu 40% mai mult decat valoarea obligatiunilor emise, 555 milioane lei. Multumesc pentru incredere bancilor, fondurilor de pensii si societatilor de asigurare…