- Nicușor Dan, primarul general al municipiului București, a declarat marți ca, așa cum este proiectul bugetului pe anul 2022 acum, veniturile pentru Primaria Capitalei sunt la jumatate fața de cat au fost in 2021.

- Astfel, o companie cu sediul in Bucuresti recruteaza un Backend developer pentru un salariu de 4.000 de euro pe luna. Cel mai interesant job al saptamanii: people & culture generalist in departamentul de HR al unui lant de retail home & deco. Domeniile cu cele mai mari salarii: product manager in IT…

- Alba, in top 10 al județelor in privinta puterii de cumparare: Bucurestiul conduce detasat, cu aproape 86% peste media nationala Alba, in top 10 al județelor in privinta puterii de cumparare: Bucurestiul conduce detasat, cu aproape 86% peste media nationala In clasamentul european realizat de compania…

- Pasajul Unirii și toata zona din Piața Unirii sunt in pericol de prabușire, spune Gabriela Firea, senator PSD, care se bazeaza pe o expertiza. Ea il critica astfel pe primarul Nicușor Dan, spunand ca Bucurestiul “este sub risc de neputința și nepasare”. “Capitala este sub RISC de neputința și nepasare!…

- „PUZ Sector 6 a fost anulat definitiv de instanța. Este o confirmare a ceea ce spun de ani de zile: urbanismul din București a fost o golanie, iar PUZ-urile de sector apogeul.Consecințele acestei dezvoltari haotice și ilegale sunt dispariția spațiilor verzi, aglomerarea traficului rutier, pierderea…

- Peste 1.400 de localitati au rata imbolnavirilor de COVID-19 peste 3 la mia de locuitori, pe primul loc fiind localitatea Bragadiru, din judetul Ilfov, cu o incidenta a cazurilor de 18,94 la mie. De altfel, pe primele cinci pozitii ale listei localitatilor cu incidenta imbolnavirilor peste 3 facuta…

- Violeta Alexandru, deputat liberal și fost lider al organizației PNL București, iși cam cearta colegii despre care spune ca in loc sa puna osul la treaba stau și il ataca pe Nicușor Dan. „Mi se pare mie sau pentru a acoperi lipsa de treaba, de rezultate, la fiecare 2-3 saptamani, PNL București il mai…

- Numarul localitaților din județul Brașov in care incidența a trecut sau se apropie de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori, inregistrate in ultimele 14 zile, crește de la o zila alta. Avand in vedere ca Predealul are o incidenta de 3.91/1000 de locuitori, Rasnovul de 2.72/1000 de locuitori, iar Vistea…