- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a crescut numarul politistilor locali care patruleaza in parcurile administrate de Municipalitate, unii dintre acestia fiind relocati de la intrarile in sediul Primariei.

- ”Vom reabilita linia 5 de tramvai. Am lansat in SEAP licitatia pentru proiectarea si executia reabilitarii liniei 5, parte a obiectivului de investitii „Reabilitarea sistemului rutier pe Str. Barbu Vacarescu si Str. Capitan Av. Alexandru Serbanescu de la Sos. Stefan cel Mare la Pod Baneasa””, a scris…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi, 11 mai ca modernizarea sistemului de termoficare din București avanseaza și ca un nou tronson de conducta de pe Calea Dorobanților va fi dat in exploatare „in cel mai scurt timp”.„A fost realizata cu succes proba de presiune pe un tronson de 500 m de conducta…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, declara ca semaforizarea inteligenta in București progreseaza, chiar daca se fac pași marunți in acest sens, mai ales ca exista o contestație la Curtea de Apel care blocheaza procesul. ”Pentru sistemul de semaforizare inteligenta s-au facut pasi. In momentul acesta,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat in sedinta Consiliului General de joi, despre proiectul pentru taxele si impozitele pentru anul 2024, ca este o obligatie legala pe care Consiliul General o are de a majora aceste taxe cu rata inflatiei si este singura majorare pe care primarul o propune.…

- In aproximativ un an și jumatate, nu mai puțin de șase directori au fost numiți politic și inlocuiți sau determinați sa demisioneze de la conducerea Administrației Școlilor Sector 6. Surse spun ca viceprimarul Alexandru Gadiuța nu reușește sa-și gaseasca un director care sa-i execute toate comenzile,…

- Un copil de 9 ani a fost atacat de un caine, vineri, pe o strada din Sectorul 1, a anunțat Poliția Capitalei, precizand ca la fața locului a mers un echipaj medical. Incidentul a avut loc pe Șoseaua Gheorghe Ionescu-Sisești. Conform Poliției Capitalei, polițiștii de la Secția 5 au fost sesizați ca…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a semnat contractul pentru elaborarea unui master plan necesar dezvoltarii retelei de piste de biciclete la nivelul municipiului Bucuresti, care va permite investitii in transportul urban alternativ cu bani europeni.