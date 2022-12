Stiri pe aceeasi tema

- Solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu, isi arata nemultumirea pe Facebook pentru lipsa apei calde din Bucuresti. Acesta a transmis un mesaj dur catre cei rasponsabili de aceasta problema. Dan Teodorescu, revoltat de lipsa apei calde “Cineva, nu stiu cine, poate cineva de la Elcen, poate cineva de la…

- Proiectul care prevede recuperarea și digitalizarea arhivei municipiului București a fost aprobat vineri de Consiliul General, a anunțat sambata dimineața primarul general Nicușor Dan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea se afla pe primul loc in sondajele comandate de PNL privind intenția de vot la Primaria Capitalei, la distanța de peste 10 procente de ceilalți posibili candidați, potrivit unor surse liberale citate de News.ro. Potrivit acestora, conducerea centrala a PNL l-a…

- ”Inca un pas pentru proiectul trenului metropolitan! Vom realiza un studiu de fezabilitate pentru amplasarea a zece statii, in Bucuresti, in baza protocolului semnat cu CFR si aprobat astazi in sedinta Consiliului General. Protocolul face referire la prima etapa din proiect, respectiv dezvoltarea serviciilor…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, a declarat, miercuri, ca este "prematura" o evaluare administrativa a primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, adaugand ca retragerea sprijinului liberalilor pentru acesta in pragul iernii i-ar permite sa se transforme "intr-o victima competenta".…

- Presedintele PNL Bucuresti , Ciprian Ciucu, a declarat, miercuri, la Liga Aleșilor Locali ca este „prematura” o evaluare administrativa a primarului general al Capitalei, Nicusor Dan. Edilul Sectorului 6 a mai precizat ca daca i-ar fi retras sprijinul lui Nicușor Dan l-ar transforma intr-o „victima…

- O asociație inființata pentru a rezolva problema deșeurilor din București s-ar putea dovedi a fi un punct de plecare pentru un nou dezastru ecologic. Se numește „Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea deșeurilor din București”. A fost inființata in acest an și reunește cele 6 primarii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni, 26 septembrie, ca Arena Nationala a gazduit anul acesta 30 de evenimente, iar incasarile fata de 2020 sunt mai mult decat duble. Nicusor Dan a precizat ca, in ultimele 9 luni ale acestui an, in urma manifestarilor organizate pe acest stadion…