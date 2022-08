Nicuşor Dan: Am semnat contractul pentru repararea şi mentenanţa…

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, vineri, ca a semnat, cu o firma cu 25 de ani de activitate in domeniu, contractul pentru repararea si mentenanta acoperisului Arenei Nationale. „Reparam acoperisul Arenei Nationale. Am semnat contractul pentru repararea si mentenanta acestuia, dupa ce timp de 11 ani nu a beneficiat de niciun fel de intretinere specializata. Povestea acestui acoperis este inca o dovada a nepasarii fostilor primari Oprescu si Firea, care in mandatele lor nu au asigurat, cum ar fi fost normal, o mentenanta corespunzatoare. Indolenta lor a dus la deteriorarea…