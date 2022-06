Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Cristian Gentea a semnat luni, 30 mai, contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții „Largire Calea Craiovei – Zona Targ Saptamanal”. Lucrarile vor fi executate de catre Asocierea SC COMESAD DRUMURI SRL (lider de asociere) și SC CENTRUL DE PROIECTARE și CONSULTANȚA RUTIERA…

- Astazi, 30.05.2022, a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții ”Largire Calea Craiovei – Zona Targ Saptamanal”. Lucrarile vor fi executate de catre Asocierea SC COMESAD DRUMURI SRL (lider de asociere) și SC CENTRUL DE PROIECTARE și CONSULTANȚA RUTIERA SRL (asociat).…

- Primarul din vatra Dornei, Ilie Boncheș, a semnat contractul de execuție a lucrarilor de construcție pentru proiectul „Extindere, modernizare și dotare cu echipamente și aparatura medical a Ambulatoriului Spitalului Municipal Vatra Dornei”. Ilie Boncheș a precizat ca valoarea contractului de execuție…

- Marți, 19.04.2022, a avut loc la sediul CNAIR semnarea contractului avand ca obiect: PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ,,Podul nou de la Cosmești, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km)”, intre autoritatea contractanta și Asocierea S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. (lider al asocierii)…

- Primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a semnat, luni, contractul de execuție a lucrarilor pentru proiectul „Municipiul verde-Mobilitate urbana durabila in Vatra Dornei”. Firmele care vor realiza lucrarile sunt SC MAGHEBO SRL și SC CORNELL’S FLOOR SRL, valoarea proiectului fiind de 21,259 milioane…

- La Centrul de terapii alternative pentru copiii cu nevoi speciale, din cadrul proiectului Althera, au fost demarate astazi lucrarile de execuție, anunța Consiliul Județean Maramureș. Acestea vor fi finalizate in luna decembrie a acestui an, iar in primavara anului viitor Centrul, construit in comuna…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, impreuna cu antreprenorul au semnat astazi Contractul “Construirea depozitului ecologic de la Sarbi – Actualizare documentație tehnica și execuție rest de executat, inclusiv masuri de stabilizare amplasament”. Acest contract vine ca urmare a…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a prezentat printr o postare pe pagina sa de Facebook care este stadiul lucrarilor de reabilitare executate in prezent la mai multe unitati de invatamant din municipiul Constanta. Mai exact, in prezent se lucreaza la Scoala nr. 16 "Marin Ionescu Dobrogianu",…