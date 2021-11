Stiri pe aceeasi tema

- Precizarile vin dupa ce, luni, edilul general a participat la o intalnire a Asociatiei Municipiilor din Romania cu premierul Florin Citu, unde s-a discutat despre sprijinul guvernamental pentru sistemele de termoficare din municipii, inclusiv din Bucuresti."Din discutie a rezultat clar ca sunt probleme…

- Primul an cu Nicușor Dan la Primaria Capitalei a fost, in mare parte, despre datorii și investiții blocate. Edilul spune ca a preluat un oraș in „terapie intensiva” de la vechea administrație și ca, pentru moment, s-a ocupat de stabilizarea acestuia. Libertatea a trecut in revista ce i-a reușit, ce…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat duminica, la Prima TV, ca este un edil independent, sprijinit in Consiliul General de PNL USR PLUS si PMP si are o “relatie corecta” cu premierul interimar Florin Citu. “Eu sunt un primar independent, care a fost sprijinit in campania electorala…

- „In ședința extraordinara de astazi a Consiliului General am supus la vot doua proiecte de hotarare care vor permite operaționalizarea spitalului modular din Pipera. Unul dintre acestea a vizat atribuirea catre Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a terenului pe care se afla unitatea…

- Autoritațile din Romania se pregatesc sa ia noi masuri de restricție, in contextul creșterii cazurilor covid-19. Care este situația spitalelor implicate in lupta covid Dupa ce s-a vorbit despre obligativitatea certificatului verde și faptul ca persoanele nevaccinate nu vor mai putea intra la mall, cinema…

- Clotilde Armand, primarul USR PLUS al Sectorului 1, a comentat inlocuirea lui Octavian Berceanu din fruntea Garzii de Mediu in baza unei decizii a premierului Florin Cițu. ”Wow, inlocuitorul este fiul unui primar PNL din județul Calarași”, a spus Armand. Clotilde Armand a scris un mesaj pe…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu (USR PLUS) lanseaza un atac dur la adresa premierului Florin Cițu, criticand atitudinea acestuia in fața pandemiei. Mai exact, acesta spune ca premierul Florin Cițu lanseaza „baloane de sapun” cand spune despre campania de vaccinare ca este un succes. Aceste…

- Mii de locuitori ai Capitalei nu au apa calda, in prezent, insa marile șantiere anunțate de primarul general, Nicușor Dan, pentru modernizarea sistemului public de termoficare, nu au fost deschise. Potrivit unui raspuns oficial transmis de Primaria Municipiului București (PMB) cotidianului național…