- Edilul a anunțat miercuri ca le-a transmis angajaților și instrucțiuni „de bun-simt” pentru a reduce consumul de energie electrica. Intrebat la o conferinta de presa ce masuri a luat municipalitatea pentru a face economie de curent, Nicușor Dan a spus ca a oprit centrala care furniza apa calda. „Ne-am…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca face economie. Așa ca și-a lasat angajații fara apa calda, oprind centrala. „In acest moment avem oprita centrala care furniza apa calda pentru angajati si de asemenea, am transmis instructiunile acestea de bun-simt, oprirea calculatorului dupa program,…

- „Daca trebuie sau nu marite salariile, eu consider ca nu e oportun pentru acest moment. Pe de alta parte, avem o problema. Legea salarizarii unitare limiteaza salariile pe care le pot avea diferite tipuri de funcționari cu salariul viceprimarului. Daca pe pozițiile de execuție, salariile - in opinia…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, miercuri dimineața, intr-o conferința de presa ca nu este oportun in acest moment sa se majoreze in acest moment salariile primarilor, potrivit News . Reacția vine dupa ce marți Camera Deputaților a votat majorarea salariala pentru edili si angajatii…

- Parlamentarii UDMR vor sustine exclusiv cresterea salariilor angajatilor de la nivelul administratiei publice locale in cadrul plenului Camerei Deputatilor de marti, a precizat liderul deputatilor Uniunii, Csoma Botond. „Dupa sedinta de astazi, grupul UDMR din Camera Deputatilor a confirmat pozitia…

- Nicușor Dan a luat prima decizie dupa ce un copil de șase ani s-a ranit in grav in interiorul Primariei Capitalei. Edilul a anunțat inlocuirea șefului Serviciului Sanatate și Securitate in Munca din cadrul Primariei Municipiului București.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, declara ca Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului, desi infiintata in 2014, a devenit abia acum functionala, deoarece pana in prezent nu a avut nici activitate, nici buget. Edilul mentioneaza ca au inceput demersurile pentru realizarea unei…

- Municipalitatea incepe cea de-a doua sesiune de selectie a proiectelor din domeniul protectia mediului inconjurator si animalelor, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. El a precizat, marti, pe Facebook , ca proiectele vor beneficia de finantare nerambursabila din partea Primariei Capitalei…