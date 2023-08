Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, intrebat despre lista de obiective ceruta de PNL, ca solicitarea a avut o perioada de implementare de sase luni si a anuntat ca in 31 iulie a facut un raport cu stadiul acestor obiective si l-a inaintat conducerii PNL Bucuresti.Nicusor Dan a fost intrebat,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, marti, ca a inaintat conducerii PNL Bucuresti raportul cu stadiul obiectivelor solicitate pentru ca formațiunea sa-i mentina sprijinul politic. Reprezentantii PNL Bucuresti i-au cerut in luna februarie primarului general sa indeplineasca o serie…

- Nicușor Dan a anunțat ca a inaintat conducerii PNL București raportul cu stadiul obiectivelor solicitate pentru a-i menține sprijinul politic. Liberalii i-au cerut edilului in luna februarie sa indeplineasca, intr-un termen de 6 luni, o serie de obiective.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat ca sunt 600 de blocuri fara apa calda, in Bucuresti. „Daca ai ghinionul sa fii in cei 7%, nu e foarte placut”, declara edilul. Cu toate acestea, oficialul din fruntea Primariei Generale da asigurari ca iarna viitoare va fi mai bine decat iarna trecuta.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, miercuri, ca sute de hectare de spatiu verde din Bucuresti pot sa dispara daca Parlamentul modifica Legea spatiilor verzi asa cum s-a propus in comisiile de specialitate.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, prezent sambata la Congresul USR, a afirmat ca in Bucuresti lupta politica nu se poarta intre fortele de stanga si dreapta, ci intre dreapta si PSD."Noi suntem in aceeasi paradigma de 30 de ani. Nu este intre dreapta si stanga. Este intre dreapta si PSD.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca organizatorul concertului Depeche Mode, care va avea loc pe 26 iulie pe Arena Naționala, va inlocui dupa eveniment 40% din suprafața gazonului. „Ne-am dorit mult ca acest acord sa fie echitabil pentru parți”, afirma Nicușor Dan.„Am semnat contractul…

- Presedinta Asociatiei Peisagistilor din Romania, Diana Culescu, spune ca palmierii pe care primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, i-a plantat in Piața Unirii, punandu-l in conflict cu primarul general Nicușor Dan, au șanse reduse sa reziste, oferind in acest sens exemplul arborilor plantati…