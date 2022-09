Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 2 a atras atenția, printr-o postare pe Facebook, la faptul ca Primaria Capitalei nu emite avizele necesare defrișarii și toaletarii copacilor din sectorul pe care il administreaza. Edilul susține ca a trimis peste 1.300 de avize catre Primaria Municipiului București.

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, atrage atentia, luni seara, asupra problemei arborilor care cad in timpul furtunilor si acuza Primaria Capitalei de exces, pentru ca refuza sa avizeze toaletarea sau defrisarea copacilor care ridica probleme. ”Am trimis catre PMB 1.328 cereri de aviz de defrisare…

- Echipajele ISU au intervenit duminca in 20 de cazuri, pentru indepartarea copacilor cazuti si a elementelor de constructie desprinse de vantul care se manifesta in Capitala si in judetul Ilfov. ”Intervenim pentru gestionarea situatiilor de urgenta aparute ca urmare a intensificarii vantului in Bucuresti…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi, 8 septembrie, intrebat de jurnaliști la o conferința de presa daca a luat masuri de economisire la curent și gaze la el acasa, ca de aceste aspecte se ocupa sotia sa, deoarece el „nu prea sta” acasa.„Trebuie sa o intrebati pe sotie, ca eu nu prea stau…

- Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…

- Spitalul Grigore Alexandrescu din București a transmis miercuri, 24 august, la solicitarea Libertatea, ca baiatul de 6 ani este internat la secția ATI și va fi operat, fara sa ofere alte informații, pentru ca „familia nu este de acord”.„In cursul zilei de astazi, copilul va fi supus unei intervenții…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat miercuri ca, daca cetatenii o vor vota la viitoarele alegeri, se va intoarce ca primar general al Capitalei. Firea a precizat ca sunt discutii incipiente in coalitia de guvernare despre o eventuala sustinere comuna a PNL si PSD, dar ca ea se bazeaza…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a afirmat ca “trebuie sa fii inconstient ca sa iti doresti un mandat ca primar general”, precizand ca ar fi foarte greu de convins sa candideze la Primaria Capitalei cand stie toate probleme. El i-a recomandat primarul Nicusor Dan sa fie mai apropiat de conducerea…