Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat ca nu se opresc construcțiile in derulare și nici nu se sisteaza construcțiile deja aprobate. In plus, acesta a mai spus ca sunt false afirmațiile...

- "Pentru a risipi confuziile si a combate diverse dezinformari in contextul deciziei CGMB de suspendare a aplicarii PUZ-urilor pentru urmatoarele 12 luni, vreau sa precizez doua lucruri: Mai intai, e fals ca nu se va mai construi deloc in Bucuresti. Se poate construi in continuare, dar pe baza Planului…

- Raportul Curții de Conturi pe anul 2019 releva mai multe nereguli la Academia Romana, instituția recunoscuta ca fiind simbolul spiritualitații romanești. Conform documentului, nu s-au incasat venituri din activitațile economice, nu s-au calculat penalitați, nu au fost respectate prevederile legale in…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, explica intr-un mesaj pe Facebook care este efectul deciziei Consiliului General de a suspenda Planurile Urbanistice din cinci sectoare ale Capitalei. Edilul susține ca proiectele de construcții aflate in derulare vor continua, inclusiv pentru ridicarea blocurilor…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a venit la București pentru intalniri cu autoritațile romane. „Daca vecinul tau este puternic, devii și tu mai puternic” - aceasta este filosofia pe care Budapesta da asigurari ca o are atunci cand susține ca are tot interesul ca romanii sa aiba succes.

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a denuntat miercuri, intr-un discurs rostit in fata simpatizantilor adunati in centrul Washingtonului, presupusele fraude electorale din scrutinul prezidential, afirmand ca nu isi va recunoaste infrangerea. "Tara noastra s-a saturat si nu va…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a postat, duminica, pe Facebook , un grafic care prezinta o descrestere a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus in Bucuresti, precizand ca sunt toate sansele ca acest ritm sa se pastreze, daca cetatenii respecta in continuare regulile de protectie. „Eforturile…