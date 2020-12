Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , a afirmat, luni seara, in debutul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca este ”o veste buna” inceperea campaniei nationale de vaccinare, iar Primaria Bucuresti va sustine cu tot ce poate acest demers. Potrivit lui Dan, vaccinarea este ”calea cea mai sigura de a reveni la normalitate”, fiind un lucru ”util”. Consiliul General al Municipiului Bucuresti o sa discute, in sedinta de luni seara, numirea reprezentantilor proprii in Comitetul de vaccinare impotriva coronavirus. ”Este o veste buna pentru Bucuresti, pentru Romania, ca acest…